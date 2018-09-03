Купив российские Су-35 Китай со временем освоит технологию их производства

Москва, , 13:11 — REGNUM Покупка Китаем российских истребителей Су-35 позволит не только усилить армию, но и со временем самостоятельно освоить технологию их производства, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее журнал The National Interest назвал «худшим из возможных кошмаров» для американских военных летчиков поступление многофункционального истребителя поколения 4++ Су-35 на вооружение ВВС Китая. Это сделало ВВС страны одними из самых боеспособных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российский истребитель Су-35 действительно является самым мощным многоцелевым истребителем производства не стран-членов НАТО. Поэтому действительно приобретение Китаем этих машин усиливает китайскую армию.

И надо учитывать, что у Китая есть предшественники Су-35 — это самолеты Су-30 и Су-27. Кроме того, Китай сам уже производит нелицензионные копии этих машин, закупая только двигатели для них.

Соответственно, помимо получения самих самолетов Китай со временем осваивает технологию их производства самостоятельно. Поэтому действительно это достаточно серьезное приобретение.

Американские военные эксперты отмечают, что появление на вооружении НОАК комплекса из истребителя Су-35 и новейшей китайской ракеты класса «воздух — воздух» PL-15 подвернет опасности американские самолеты-заправщики, а также самолеты радиообнаружения и наведения (AWACS), обеспечивающие проведение операций ВВС США в регионе.

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