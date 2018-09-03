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В Германии назвали учения «Восток-2018» воплощением в жизнь страхов США

Политика

Россия показывает Североатлантическому альянсу свою мощь

Берлин, 3 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  Проводя такие военные учения, как «Восток-2018», Россия воплощает в жизнь страхи Соединенных Штатов, считает эксперты немецкого издания Handelsblatt.

Они отмечают, что таким тесным сотрудничеством Москвы и Пекина Россия показывает Североатлантическому альянсу свою мощь.

По мнению экспертов, об отличных отношениях двух стран также свидетельствует проведение в регионе четвертого Восточного экономического форума.

Напомним, в военных учениях «Восток-2018», которые пройдут в России с 11 по 15 сентября, планируется задействовать порядка 300 тыс. военнослужащих и более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников, а также более 36 тыс. танков, БТР и БМП.

Самые масштабные за последние 37 лет учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. Также будут задействованы Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью ВДВ. Участие в них примет Народно-освободительная армия Китая.

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Военные учения
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