Россию тревожит, что ситуация в Армении «продолжает бурлить»: Лавров

Москва, , 13:05 — REGNUM Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в странах, с которыми Москва поддерживает союзнические отношения и стратегическое партнерство, была стабильной․ Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ, говоря о ситуации в Армении.

«Россия заинтересована, чтобы внутренние процессы развивались в конституционном русле и были благоприятные возможности для развития экономики, улучшения социальной сферы. Это всё то, что мы пытаемся делать и через наше интеграционное экономическое объединение — Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в плане безопасности — ОДКБ», — цитирует слова Лаврова ТАСС.

По его словам, Россию тревожит, что ситуация в Армении «продолжает бурлить».

«В частности расследуются события десятилетней давности, происходят аресты. Мы считаем это внутренним делом Армении. И хотим, чтобы эти внутренние дела оставались на прочной почве закона и конституции, а также были поскорее преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созидательных задачах», — пояснил российский министр.

Он также напомнил, что Москва внимательно следила за событиями в Армении в апреле — мае 2018 года. По его словам, Москва не делала никаких движений или заявлений, которые могли бы даже с натяжкой интерпретироваться как вмешательство во внутренние дела.

«Не могу сказать, что остальные внешние игроки поступали таким же образом», — подчеркнул Лавров.

В Армении в последнее внимание общественности приковано к уголовному делу по кровавым поствыборным событиям 1−2 марта 2008 года. По делу в насильственном свержении конституционного строя обвиняется экс-президент Армении Роберт Кочарян. Суд общей юрисдикции Армении в конце июля арестовал бывшего президента, но Апелляционный суд Армении отменил арест. Сейчас дело об аресте находится в Кассационном суде.

Несколько дней назад предметом бурного обсуждения стало поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Поздравление, которое широко растиражировали российские государственные СМИ, действующего главы России экс-президента, полномочия которого закончились десять с лишним лет назад, многие в Армении расценили как на поддержку Кочаряна и некое послание властям Армении.