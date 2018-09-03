Приангарье переходит на пятилетнее планирование бюджета

Иркутск, , 13:07 — REGNUM Власти Иркутской области намерены перейти на пятилетнее планирование регионального бюджета. Об этом объявил сегодня, 3 сентября, губернатор региона Сергей Левченко на заседании Государственного комитета по планированию социально-экономического развития региона. По его словам, система пятилетнего планирования помогает уже сейчас понять, какой станет Иркутская область к 2023 году, и как это улучшит жизнь людей. Слова главы области цитирует официальный сайт Приангарья.

Сверстать долгосрочный бюджет Иркутской области поможет пятилетний план социально-экономического развития региона. Работа над ним началась в августе 2018 года с серии выездных совещаний в муниципальных образованиях области, где региональные министры и главы муниципалитетов обсуждали вопросы развития территорий и вносили свои предложения в областной план. Получившееся свели в единый стратегический документ развития региона.

В общей части этого документа фиксируются ключевые сводные экономические показатели в целом по Иркутской области на период до конца 2023 года, а отраслевая часть разбита на блоки: социальный, производственный, транспортный, кадровой политики, лесного комплекса, госплана, сельского хозяйства и другие.

«Создание пятилетнего плана развития региона — для России уникальное событие. Это попытка не вернуть старый советский госплан, а создать современную форму планирования», — считает директор института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Известно, что пятилетний план развития Иркутской области должен быть принят не позднее ноября 2018 года.

«Давайте сделаем сообща эту нужную и полезную работу», — призвал Сергей Левченко.

В ближайшее время министерство экономического развития Иркутской области проведёт стратегические сессии с главами территорий и даст им необходимые методические рекомендации.

Напомним, в 2007 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, регионы перешли на трёхлетний бюджет. Трёхлетний период бюджетного планирования предусмотрен Бюджетным кодексом РФ. Для федерального бюджета трёхлетний период обязателен. На региональном и местном уровнях бюджет может разрабатываться на один или три года в соответствии с законом субъекта РФ или муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.