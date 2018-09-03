Не только послание НАТО. Учения «Восток-2018» помогут оценить боеготовность

Москва, , 12:58 — REGNUM Учения «Восток-2018» действительно являются очень масштабными и беспрецедентными в истории современной России. Эти учения, помимо того, что могут быть неким внешнеполитическим посланием, помогут оценить реальную боеготовность российских войск, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сравнила учения по размаху с крупнейшими боевыми операциями времен Второй мировой войны. Маневры, которые Россия проводит совместно с Китаем и Монголией, нацелены на демонстрацию ее военной мощи Североатлантическому альянсу, пишет издание.

То есть, эта информация будет в целом очень полезна Министерству обороны, поскольку в любой армии часть подразделений находится в достаточно небоеспособном состоянии. И очень важно, чтобы процент таких подразделений был минимально низкий.

Такие масштабные учения могут позволить выявить эти проблемы, которые не всегда лежат на поверхности. Кроме того, это бесценный опыт по управлению такими огромными группировками войск, причем всех родов одновременно.

При этом могут использоваться и, главное, испытываться, современные технологии — прототипы автоматизированных систем управления войсками и другие системы, например, средства связи и управления.

Напомним, глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в рамках учений «Восток-2018» будет задействовано около 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, бронетранспортеров и другой техники, а также больше тысячи вертолётов, самолётов и БПЛА.

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