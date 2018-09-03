На Ямале досрочно проголосовали 8 тыс. человек

Салехард, , 12:59 — REGNUM На Ямале с 29 августа началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Члены избиркома летят в тундру к жителям автономного округа на вертолётах, добираются вплавь на катерах. Более восьми тысяч человек уже отдали свои голоса за кандидатов в губернаторы Тюменской области и представительные органы власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ЯНАО.

«Наибольшую активность проявили жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надымского района. Большинство проголосовавших — это отпускники, которые в ближайшие дни уедут за пределы автономного округа», — сообщает пресс-служба избиркома автономного округа.

В Ямало-Ненецком автономном округе 352 тыс. 459 избирателей. Сформировано 218 избирательных участков. Из них 160 участков будут оснащены видеокамерами с трансляцией в сеть интернет, 12 комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ — 17 будут установлены лишь в городе Ноябрьске.

Напомним, в единый день голосования жители Ямала выберут главу Тюменской области, депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9 и по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3. Кроме того, 9 сентября 2018 года пройдут довыборы в думу город Муравленко и Ямальского района, а также глав муниципальных образований Красноселькупского и Тазовского районов, посёлка Заполярный, сёл Самбург и Антипаюта.

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