National Interest: благодаря Су-35 ВВС КНР резко повысили боеспособность

Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Поставленные на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) истребители российского концерна «Сухой» Су-35 сделали китайские ВВС одними из самых боеспособных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В опубликованном материале отмечается, что поставки Китаю российских многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35 стали «худшим из возможных кошмаров» американских военных летчиков в указанном регионе земного шара. Отдельные опасения американских экспертов вызывает новейшая китайская ракета класса «воздух — воздух» PL-15, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая партия российских истребителей Су-35 была получена военными Китая 22 декабря 2017 года. Боевые самолеты поставлены китайским заказчикам в рамках заключенного в 2015 году контракта на поставку 24 машин.

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