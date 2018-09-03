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Киев засекретил данные о закрытии железнодорожного сообщения с Россией

Политика

Пока что речь идет только о предложениях

Киев, 3 сентября 2018, 12:46 — REGNUM  Предложения министерства инфраструктуры Украины о закрытии железнодорожного сообщения с Россией были засекречены, сообщают 3 сентября «Украинские новости».

Согласно сообщению, издание послало запрос в ведомстве. В ответ на запрос министерство инфраструктуры Украины указало, что все предложения относительно закрытия сообщения с Россией через сеть железных дорог засекречены.

Напомним, Киев неоднократно заявлял о необходимости закрыть железнодорожное сообщение с Москвой, ссылаясь на опыт закрытия авиационного сообщения между двумя странами. В частности, о таком варианте заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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