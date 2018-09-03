Киев засекретил данные о закрытии железнодорожного сообщения с Россией

Киев, , 12:46 — REGNUM Предложения министерства инфраструктуры Украины о закрытии железнодорожного сообщения с Россией были засекречены, сообщают 3 сентября «Украинские новости».

Согласно сообщению, издание послало запрос в ведомстве. В ответ на запрос министерство инфраструктуры Украины указало, что все предложения относительно закрытия сообщения с Россией через сеть железных дорог засекречены.

Напомним, Киев неоднократно заявлял о необходимости закрыть железнодорожное сообщение с Москвой, ссылаясь на опыт закрытия авиационного сообщения между двумя странами. В частности, о таком варианте заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.