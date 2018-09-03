В городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, произошла перестрелка

Сан-Бернардино, США, , 12:37 — REGNUM По меньшей мере десять человек стали жертвами 3 сентября перестрелки в жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, сообщает со ссылкой на полицию The Independent.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в северо-восточной части города. Трое пострадавших на данный момент находятся в критическом состоянии. Как отметили очевидцы, было произведено от 15 до 20 выстрелов из огнестрельного оружия.

Напомним, город Сан-Бернардино уже привлекал к себе внимание мировых СМИ, после того как там, в региональном центре Inland, обслуживающем людей с психическими расстройствами, в декабре 2015 года произошел теракт. Тогда погибли 14 человек, 17 ранены.