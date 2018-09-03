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Крымская Феодосия осталась без главного архитектора

Политика

Причина увольнения – переезд в другой город

Феодосия, Крым, 3 сентября 2018, 12:36 — REGNUM  Сергей Поляков покинул должность заместителя главы администрации — главного архитектора города Феодосии с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации крымского города.

31 августа Поляков отработал последний день на посту главного архитектора Феодосии. Как уточняется, он уволился по собственному желанию. Решение связано с переездом в другой город по семейным обстоятельствам. В администрации подчеркнули, что переезд был запланирован давно, однако Поляков «довел до конца основную работу по генплану, подготовил его к принятию и работал до последнего публичного слушания». Кто займет пост главного архитектора Феодосии, пока не уточняется.

Добавим, что 30 августа завершился первый этап публичных слушаний по проекту Генерального плана Феодосийского городского округа

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