Даниэль Кон-Бендит не заменит Николя Юло на посту министра экологии Франции

Париж, , 12:39 — REGNUM Несмотря на слухи, Даниэль Кон-Бендит официально заявил, что не заменит Николя Юло на посту министра экологии Франции. Решение принято с согласия главы государства Эммануэля Макрона. Об этом сообщает France 24.

Бывший член Европарламента и член парии «зеленых» Даниэль Кон-Бендит опроверг все слухи, заявив, что не заменит Николя Юло, который ушел в отставку 28 августа.

«Мы приняли это решение вместе с главой государства», — добавил он, предложив на этот пост генерального директора Европейского фонда климата Лоуренс Тубиана и президента Всемирного фонда дикой природы Франции Паскаля Канфина.

«Президент сказал мне: «Если вы станете министром, вы теряете свою личность, у вас больше не будет такой свободы, вы хотите этого?» Мы согласились, что это не очень хорошая идея», — добавил Даниэль Кон-Бендит.

Напомним, президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Франции Эдуард Филипп консультируются по поводу кадровых перестановок, которые будут объявлены, как ожидается, во вторник, 4 сентября, после неожиданной отставки Николя Юло.

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