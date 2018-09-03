Усс: Нужно сохранить меры соцподдержки для лиц старшего возраста

Красноярск, , 12:30 — REGNUM Врио губернатора Красноярского края Александр Усс считает правильным предложение президента РФ Владимира Путина о необходимости сохранения мер социальной поддержки для лиц старшего возраста.

«Совершенно очевидно, что необходимость сохранения мер социальной поддержки для лиц старшего возраста — это правильное предложение, и оно не должно быть увязано с самим пенсионным возрастом», — сказал Усс в эфире «Первого канала».

По его словам, в Красноярском крае действует достаточно разветвлённая система социальных льгот для лиц старшего возраста — женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ, касающимся пенсионной реформы. Глава государства акцентировал внимание на необходимости предложенных правительством РФ шагов и в то же время предложил ряд мер по смягчению. Например, речь идёт об уменьшение предлагаемого пенсионного возраста для женщин до 60 лет, льготах для многодетных, ответственности для работодателей и так далее.

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