В компании, возглавляемой кандидатом в мэры Якутска, идут обыски

Якутск, , 12:37 — REGNUM В компании «Аэроторгсервис», которой руководит кандидат в мэры Якутска от «Партии возрождения России» Сардана Авксентьева, идёт выемка документов. Претендент в главы города уже заявила, что видит причиной обысков нежелание «Единой России» отвечать на вопрос о муниципальном долге в 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят оперативно-следственные действия в «Аэропортторгсервисе» по отдельному поручению Следственных органов Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Так что мы просто выполняем отдельное поручение Иркутска», — пояснила ИА SakhaLife начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

«Определённая заинтересованность силовых структур прослеживается в работе партии власти. Это чувствуется через предвыборную полемику, в которой присутствует некая специфическая психология. Я спрашиваю: «Ребята, откуда муниципальный долг в 3 млрд рублей?». Получаю ответ: «Её надо посадить!», — прокомментировала обыски Сардана Авксентьева. — «Как будете пересматривать работу, которая привела к долгам? Как собираетесь оптимизировать расходы?». Ответ приходит устами беглой чиновницы на каналах, оплаченных штабами оппонентов. Мне инкриминируются несуществующие бесплатные квартиры и дела, к которым я не имею никакого отношения».

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По словам Сарданы Авксентьевой, к ней в офис пришла транспортная полиция, сотрудники которой требуют все договоры с 2016 по 2018 годы.

«Очень торопятся получить их до конца дня, рассчитывают сделать громкое заявление об уголовном деле, которого у них нет и быть не может. Вот такая дискуссия. Посадить, запереть, закрыть. Ребята, не 37-ой год, научитесь нормально разговаривать. Или вам есть чего бояться?», — недоумевает Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в главы Якутска помимо Сарданы Авксентьевой баллотируются спикер гордумы Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин («Партия ветеранов России»). Выборы главы Якутска состоятся в единый день голосования 9 сентября.