США намеренно используют шантаж вместо дипломатии — Лавров

Москва, , 12:23 — REGNUM Вашингтон пытается в международных отношениях подменять дипломатию принципами шантажа и угроз. Об этом в ходе своего выступления перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты возглавляют «небольшую группу стран», которая желает вместо диалога в международных отношениях «применять диктат, ультиматумы и шантаж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не признаёт действий Вашингтона, совершенных в нарушение международного права. Также он подчеркнул, что американские власти своими «нелегитимными шагами» перечеркивают важнейшие достижения мировой политики.

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