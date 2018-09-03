Понедельник, 3 Сентября 2018 года
13:57:42 МСК

США намеренно используют шантаж вместо дипломатии — Лавров

Политика

«Небольшая группа стран» желает вместо диалога использовать ультиматумы

США намеренно используют шантаж вместо дипломатии — Лавров
Юрий Кершин. Политика СШАнтажа. 1984

Москва, 3 сентября 2018, 12:23 — REGNUM  Вашингтон пытается в международных отношениях подменять дипломатию принципами шантажа и угроз. Об этом в ходе своего выступления перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты возглавляют «небольшую группу стран», которая желает вместо диалога в международных отношениях «применять диктат, ультиматумы и шантаж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не признаёт действий Вашингтона, совершенных в нарушение международного права. Также он подчеркнул, что американские власти своими «нелегитимными шагами» перечеркивают важнейшие достижения мировой политики.

Читайте также: Лавров: Россия не признает шагов США, нарушающих международное право

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить