В Карачаево-Черкесии нашли замену двум министрам и вице-премьеру

Черкесск, , 12:22 — REGNUM В правительстве Карачаево-Черкесии произошли изменения. Указами главы республики Рашида Темрезова назначены заместитель председателя правительства и два министра, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе руководителя региона.

На должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии назначен Евгений Поляков. Ранее он работал министром имущественных и земельных отношений.

Пост министра труда и социального развития занял Анзор Охтов, который ранее руководил службой скорой помощи в городе Черкесске. Новый глава появился также и в министерстве имущественных и земельных отношений. Им стал Дмитрий Бугаев — бывший заместитель министра образования республики.

Всех назначенных на должности в правительстве Темрезов охарактеризовал как людей знающих и компетентных, что, по мнению главы республики, позволит им «качественно выполнить задачи, которые стоят перед органами власти Карачаево-Черкесии по развитию экономики и социальной сферы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Карачаево-Черкесии были отправлены в отставку министр финансов Рустам Эльканов и глава министерства труда Мурадин Кемов. Ранее в министерстве финансов Карачаево-Черкесии прошли обыски. Была проведена выемка документов, а министр, по сообщениям СМИ, был допрошен и отпущен под залог. Спустя неделю на должность главы минфина и одновременно вице-премьера был назначен Мурат Суюнчев.

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