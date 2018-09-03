Asia Times: США не смогут оказать на Россию нужного санкционное давление

Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Несмотря на то что предложенный Вашингтоном новый пакет санкций против России больно ударит по стране, закрыв ей доступ к иностранному кредитованию, лишив ее возможности экспортировать некоторые виды своей продукции, едва ли стоит ожидать серьезного изменения поведения Москвы, пишет Джованни Пиньи в статье для The Asia Times.

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Автор указывает, что в ответ на эти меры, которые премьер-министр страны Дмитрий Медведев назвал «объявлением экономической войны», Москва уже пошла на ряд шагов, таких как отказ от казначейских облигаций США, повышения золотовалютных резервов для снижения зависимости от доллара, повышения пенсионного возрасти и НДС. Безусловно, такие шаги не были безболезненными, негативно сказавшись на внутриполитической популярности президента.

«Если учесть сопротивляемость России и ее превентивные шаги, лишь крайние меры, такие как введение санкций на внешний долг России или удар по экспорту нефти и газа из России, могут серьезно потрясти российскую экономику», — указывает автор.

«Тем не менее маловероятно, что США когда-либо пойдут на столь жесткие меры из страха побочного экономического урона», — добавил автор.

Дело в том, что Россия является крупнейшим экспортером природного газа в мире, имея покупателей, в том числе и среди ведущих союзников Вашингтона в ЕС. Исключение ее нефти и газа может привести к глобальному энергетическому кризису, тогда как введение санкций против иностранного долга России в $486 млрд также приведет к значительным потерям для инвесторов, многие из которых находятся в США.

Иными словами, заключает Пиньи, пути выхода из тупика не наблюдается. Неготовность России менять свой внешнеполитический курс, вместе с нежеланием США начинать полномасштабную экономическую войну, означает, что классическое противостояние, когда едва сможет разрешиться в обозримом будущем.

Напомним, новый пакет санкций против Москвы включает в себя запрет поставок продукции двойного назначения. Первый этап давление вступает в силу с 27 августа. Если же Кремль не выполнит поставленных ему условий — докажет свой отказ от применения химического оружия, — запретительные меры будут ужесточены в ноябре.