На избирательных участках в Псковской области установили 114 видеокамер

Псков, , 12:19 — REGNUM На избирательных участках в Пскове и Великих Луках установлены 114 камер видеонаблюдения. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии Псковской области, на региональных выборах видеонаблюдение будет использовано впервые: раньше такая практика применялась только на выборах президента РФ.

Камеры установлены на всех 35 участках в Великих Луках и почти на всех в Пскове (на 79 участках). Исключением стали медицинские учреждения и участки, где голосуют военнослужащие — там видеосъёмка ограничена законом.

По словам председателя облизбиркома Михаила Иванова, на 114 избирательных участках, на которых установлены камеры, голосуют 46% от общего количества избирателей.

Трансляция с участков будет организована на сайте областной избирательной комиссии. Избирательная комиссия Псковской области будет хранить видеозаписи в течении года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области 9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора. Также пройдут довыборы депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу № 12 и выборы глав восьми районов, а также депутатов ряда районных собраний, собраний городских и сельских поселений. Всего будет замещено 38 вакантных мандатов.

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