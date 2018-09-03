Сбежавший из страны президент Йемена пройдет медицинской обследование в США

Сана, , 12:23 — REGNUM Президент Йемена Мансур Хади пройдет медицинское обследование в Соединенных Штатах в конце сентября 2018 года, сообщает 3 сентября Al Arabia.

Глава государства, изгнанный из страны, прибудет в Нью-Йорк 18 сентября для участия в работе Генеральной Ассамблее ООН, вместе с этим 73-летний политик посетит и врачей.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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