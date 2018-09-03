Понедельник, 3 Сентября 2018 года
13:55:36 МСК

Сбежавший из страны президент Йемена пройдет медицинской обследование в США

Политика

Также опальный политик будет выступать на Генеральной Ассамблее ООН

Сана, 3 сентября 2018, 12:23 — REGNUM  Президент Йемена Мансур Хади пройдет медицинское обследование в Соединенных Штатах в конце сентября 2018 года, сообщает 3 сентября Al Arabia.

Глава государства, изгнанный из страны, прибудет в Нью-Йорк 18 сентября для участия в работе Генеральной Ассамблее ООН, вместе с этим 73-летний политик посетит и врачей.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Йемена согласилось поднять зарплаты сотрудникам госсектора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить