Понедельник, 3 Сентября 2018 года
12:23:56 МСК

Встреча Путина с Пашиняном состоится в ближайшее время — Лавров

Политика

Российскому руководству важно понять, как правительство Армении расценивает обязательства Еревана перед ОДКБ

Встреча Путина с Пашиняном состоится в ближайшее время — Лавров
Иллюстрация: Parliament.am
Никол Пашинян

Москва, 3 сентября 2018, 12:10 — REGNUM  Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ближайшее время планируется встреча. Об этом в ходе своего выступления перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, российскому руководству важно понять, как правительство Армении расценивает обязательства Еревана перед Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В ближайшее время планируется еще одна встреча президента Путина и премьер-министра Пашиняна. Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не признаёт действий Вашингтона, совершенных в нарушение международного права.

Читайте также: Лавров: Россия не признает шагов США, нарушающих международное право

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить