Встреча Путина с Пашиняном состоится в ближайшее время — Лавров

Москва, , 12:10 — REGNUM Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ближайшее время планируется встреча. Об этом в ходе своего выступления перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, российскому руководству важно понять, как правительство Армении расценивает обязательства Еревана перед Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В ближайшее время планируется еще одна встреча президента Путина и премьер-министра Пашиняна. Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не признаёт действий Вашингтона, совершенных в нарушение международного права.

Читайте также: Лавров: Россия не признает шагов США, нарушающих международное право