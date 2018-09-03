Порошенко заявил перед школьниками, что не будет вводить военное положение

Киев, , 12:13 — REGNUM Киев не будет вводить военное положение в Донбассе, поскольку для Украины ценности демократии не менее важны, чем ценности суверенитета, об этом 3 сентября заявил президент страны Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю начала учебного года в лицее «Научная смена» в Киеве.

«Нет, мы не вводим военное положение (в Донбассе), потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Вместе с тем президент Украины отметил, что образование в стране приближается к европейскому, а украинские школьники «точно будут жить в Евросоюзе». Однако он не уточнил, когда именно школьники будут в ЕС.

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Напомним, гражданская война на Украине вспыхнула в 2014 году после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые украинские власти направили армию и национальные батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Также отметим, что в Донбассе с 29 августа наступило «школьное» перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это не первое перемирие, объявленное между воюющими сторонами, — ранее уже объявлялось несколько перемирий, однако каждый раз они не соблюдались.

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