Симферополь, , 11:59 — REGNUM Обозреватель американского журнала National Interest Дуг Бэндоу, признавший, что у Украины не осталось шансов вернуть Крым, проявил «чудеса благоразумия». Об этом заявил замминистра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

По его словам, журналист, отметивший, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией станет непреодолимым препятствием на пути у киевских властей, не в первый раз проявляет «чудеса благоразумия».

«Для него, как и для любого здравомыслящего человека, очевидно, что его родная страна уже давно заигралась в мирового жандарма, лишь добавляя себе врагов. И это вполне естественно для жителя демократической страны интересоваться мнением населения, людей, живущих в Крыму», — цитирует слова Первых РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению обозревателя Дуга Бэндоу, пытаться передать регион Украине без согласия его жителей было бы неверным решением. Журналист отмечает, что большинство населения полуострова состоит из этнических русских, которые в ходе референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией сделали свой выбор, и именно этот выбор не позволяет Киеву отныне претендовать на полуостров.

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