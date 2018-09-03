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Макрон и демонтаж ЕС: для России удобнее отношения с отдельными странами

Политика

Политолог Валентин Бианки отмечает, что у российской власти нет намерения «демонтировать ЕС», но России проще выстраивать отношения с отдельными странами, чем с ЕС в целом

Макрон и демонтаж ЕС: для России удобнее отношения с отдельными странами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Санкт-Петербург, 3 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  У действующей российской власти нет намерения формально «демонтировать ЕС», но выстраивать отношения с отдельными странами проще, чем с союзом в целом, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 3 сентября, политолог Валентин Бианки, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин хочет демонтировать Евросоюз.

Ранее Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT сказал, что президент России, по его мнению, хотел бы развалить Европейский союз. Также Макрон дал понять, что, по его мнению, во Франции демократия есть, а в России — нет.

Европейский союз — сложное государственное образование. В силу того, как устроены их механизмы принятия решений, с ними очень непросто договариваться. Это касается и консенсусных решений, и роли малых государств, часть из которых настроена в отношении России недружелюбно.

Получается, что у Евросоюза в целом отношение к России хуже, чем у значительной части ключевых элементов этого союза. Принципиального намерения кого-то «развалить» нет. Но России удобнее выстраивать индивидуальные отношения с разными странами, дискординируя их общую политику. Политика отдельных стран входи в диссонанс с общеевропейской.

Россия таким образом отстаивает свои интересы. Если удобнее и эффективнее выстраивать отношения с отдельными участниками ЕС, то неудивительно, что именно это и происходит.

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Российско-французские отношения
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