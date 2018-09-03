Дебаты в Якутске: Чубайса – выслать, а Трутнева — заменить колхозником

Якутск, , 12:20 — REGNUM В Якутске состоялся второй тур независимых дебатов «Гражданский вызов», в которых участвовали претенденты в главы города. Полемика шла между четырьмя из девяти кандидатов в кресло мэра — спикером гордумы Якутска Александром Саввиновым («Единая Россия»), директором ПКК «Аэроторгсервис» Сарданой Авксентьевой, руководителем республиканского общественного движения «Сир» Иваном Степановым («Справедливая Россия») и предпринимателем Владиславом Теппором (ЛДПР), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общее впечатление вторая часть оставила такое: острых вопросов было мало, зато появились вопросы-«реверансы» на удобную или приятную отвечающим тему. Вопросы, напомним, друг другу в основном задавали сами участники — на дебатах гостелеканала НВК «Саха» такой возможности нет.

Как всегда, были интересны ответы кандидатов на блиц-вопросы. Александр Саввинов, не раздумывая, заявил, что относится к телевизионному обращению президента РФ Владимира Путина по пенсионной реформе положительно, а Сардана Авксентьева призналась, что предпочитает твёрдому прянику мягкий кнут. Отвечая на вопрос о главной причине, по которой она лучше других кандидатов, она сказала: «Я красивее».

Иван Степанов не смог назвать первые строчки из припева в гимне Якутска и предложил заменить полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева «каким-нибудь колхозником». Главным качеством, которым должен обладать мэр, Степанов назвал умение говорить «нет».

Владислав Теппор заявил, что считает Китай «партнёром России, который в любой момент может стать соперником». Выяснилось также, что он не знает, сколько лет в Якутске строят IT-парк, и считает, что председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса нужно выслать из страны.

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Вытянувший жребий отвечать на вопросы оппонентов первым Александр Саввинов сразу получил от Сарданы Авксентьевой неудобный вопрос о том, зачем тратить в 2018 году из бюджета Якутска (который принимался не без участия председателя гордумы) 436 млн рублей на программу развития информационного общества и формирование цифровой экономики в Якутске. «Одна из её основных целей — повышение качества жизни населения за счёт формирования экосистемы цифровой экономики», — напомнила Авксентьева, попросив объяснить, что это за экосистема.

«Экосистема — это то, что затрагивает все стороны жизни наших людей, — принялся объяснять Саввинов. — Быстрый переход к цифровой экономике — это прежде всего главное. Мы говорим об умном городе, о прозрачности всех муниципальных услуг и много других направлений, на которые будет нацелена эта программа. Поэтому такая сумма».

Сардану Авксентьеву смутило и то, что в городе есть программа, качественным показателем которой является количество международных симпозиумов в Якутске, участие в международных мероприятиях, приём иностранных делегаций.

«Мы не должны жить в закрытом пространстве. Экономические форумы привлекут инвестиции и повысят имидж», — ответил Саввинов.

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Иван Степанов поинтересовался у кандидата-единоросса, что помешало ему помочь исполнить пункты программы экс-мэра Якутска, врио главы республики Айсена Николаева. Отвечая, Саввинов посетовал на то, что ему в связке с главой города пришлось полностью создавать всю нормативную базу местного самоуправления.

«Сегодня та предбазисная подготовка, и те предложения, и те инициативы — это десятки законодательных инициатив, десятки нормотворческих инициатив — позволили создать ту нормативную базу, которая дала толчок развитию Яктуска», — заверил Саввинов.

Затем Саввинов согласился с Владиславом Теппором, что нужно решать проблему разрухи на окраинах.

«А в центре тратятся астрономические деньги на улучшение и без того, по мнению жителей окраин, нормальной жизни. Что вы нам можете сказать по этому вопросу?», — интересовался представитель ЛДПР.

«Сегодня мы можем сказать о том, что по центру города не все проблемы решены, но достаточно много направлений мы всё-таки внедрили, те окраины, как вы говорите, это, действительно, аварийное жильё. И здесь приоритет — обязательно и в экономическом плане, и в политическом плане вопрос должен быть решён», — высказался Саввинов.

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Иван Степанов озвучил мнение, что большое количество домов потенциально аварийные из-за того, что стоят на вечной мерзлоте, и поинтересовался, как Саввинов видит решение этого вопроса.

Степанов: «Если будут проблемы с устойчивостью почв, то мы все можем стать экологическими беженцами».

Саввинов: «Свайное строительство доказало свою износостойкость. Город тесно работает с наукой. Есть заключение — и строить можно даже до 16 этажей».

При этом он признал, что проблема глобального потепления действительно существует, а затем согласился с Сарданой Авксентьевой, пожаловавшейся на огромные очереди на устройство детей 1,5−3 лет в детские сады, пообещав, что новые дошкольные учреждения будут строиться, и напомнив, что родителям, отдавших своих детей в частные детсады, из бюджета выделяется 3917 рублей компенсации в месяц.

Интересно, что Саввинов затруднился ответить на вопрос, где ему больше нравится работать — директором школы (место работы до депутатства) или спикером гордумы.

В промежуточном раунде кандидату от «Единой России» попался вопрос про незаконное строительство, самозахват, строительство без документов на землю. Тяжело вздохнув и сделав паузу, он ответил: «Здесь надо действовать очень жёстко». Затем новая долгая пауза — и, не глядя в камеру, Саввинов продолжил: «Работа … начата… Давно. Но сегодня прецеденты такие есть. И по самозахвату, и по строительству без разрешительных документов». И уже уверенно: «Этого не должно быть, и сегодня мы ведём работу, чтобы всё это снести. Вообще должен быть порядок в городе. Здесь нужно действовать жёстко, прозрачно, законно».

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Следующей на вопросы отвечала Сардана Авксентьева. На вопрос Саввинова о том, как она видит наполнение городского бюджета, он получил ответ:

«Поддержка малого бизнеса — серьёзный источник пополнения доходов, но этому, к сожалению, в программе уделяется мало внимания. Бороться с нелегальным бизнесом, так как он не позволяет развивать конкуренцию, влияет на состояние бизнес-структур, которые работают законно. Пополнение за счёт штрафов, имущественных налогов. Нужно более тщательно работать с федеральными программами, потому что на сегодняшний день этих поступлений явно недостаточно. Рациональное использование муниципального имущества. Нужно повышать эффективность работы муниципальных предприятий и акционерных обществ».

Иван Степанов поинтересовался, почему директор аэропорта Якутска Николай Местников пригласил Сардану Авксентьеву возглавить компанию, которая занимается бортовым питанием, гостиницами и рестораном. «Многие, чтобы этим начать заниматься, проходят долгий путь», — отметил кандидат от «Справедливой России».

«Принципы эффективного управления универсальны, — заверила его в ответ Авксентьева. — То есть сначала определяешь, что ты имеешь в сухом остатке, затем приоритеты развития бизнеса, затем последовательно приступаешь к выполнению поставленной задачи».

На вопрос о позиции по кадровой политике мэрии Авксентьева заявила, что главное для госслужащих — помнить, что муниципалитет существует на деньги налогоплательщиков. Успех города, по её мнению, в первую очередь, зависит от сознательности и сплочённости его жителей, а повышение НДС она считает негативным фактором для города. Говоря о том, почему она не баллотировалась раньше, Авксентьева заявила: «Потому что тогда участвовал Айсен Николаев, политический вес которого непоколебим».

Не обошлось и без реверансов друг другу со стороны кандидатов. Владислав Теппор, задавая вопрос, подарил Сардане Авксентьевой цветы. Видимо, в благодарность Сардана Авксентьева задала кандидату ЛДПР вопрос: «Правда ли, что вы сами сделали памятник собаке, которая погибла на вилюйском тракте, ожидая своих хозяев на остановке?»

«Меня попросили сделать его жители Мархи, денег я с них не брал, в интернет эту информацию закидывать не хотел, но это всё равно стало новостью», — скромно признался Теппор.

Иван Степанов напомнил Сардане Авксентьевой, что недавно замуж вышла её дочь, поинтересовался, внука или внучку она больше хочет, и получил благодарность за «человеческий вопрос». Авксентьева, в свою очередь, задала экологу Ивану Степанову вопрос на его излюбленную тему — об экологической ситуации в Якутске.

«Это наша свалка, у нас очень пыльно, нехватка зелёных насаждений, лесопарковая зона загрязнена, низкое качество водопроводной воды, засорённые поверхностные воды. И одна из самых больших проблем — загазованность нашего города», — ответил Степанов.

Владислав Теппор, задавая ему вопрос, подчеркнул, что вокруг экологических вопросов много спекуляций: «Люди десятилетиями живут среди помоек. Мне кажется, что это гораздо важнее, чем гипотетическая опасность строительства новых технологичных предприятий».

«Я действительно считаю, что нужно решать в первую очередь глобальные вопросы экологии. Те, которые безвозвратно могут нанести ущерб как природе, так и людям. Это не значит, что я не замечаю безобразия на наших улицах, в наших дворах. Я не считаю, что это незначительные проблемы. Но есть проблемы, мимо которых если сегодня пройти, завтра дети будут бесплодными, слепыми», — отметил Степанов.

Отвечая на вопрос об основных источниках бюджета, он возмутился:

«Мы можем обещать, планировать, замахиваться на какие-то великие изменения в нашем городе, но без денег этого не сделать. Москва живёт за счёт полезных ископаемых, которые извлекаются из нашей республики, а всё потому, что эти предприятия имеют регистрацию в Московской области, в Калужской области. Мы должны добиться того, чтобы они регистрировались в Якутске или хотя бы в республике».

Рассказывая по просьбе Владислава Теппора о том, как бы он боролся с коррупцией, Степанов заверил, что в этом вопросе был бы беспощаден даже к друзьям.

«Если бы я увидел, что они провели сомнительную сделку. Я бы их как минимум уволил и точно не мешал бы правоохранительным органам провести расследование в отношении них», — сказал Степанов, получив от Теппора едкое замечание: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Сам Владислав Теппор был очень осторожен в ответах и на вопрос о том, как он планирует уменьшить муниципальный долг города, заявил, что один человек не даст на него ответ. «Надо собрать команду, думать, решать», — пояснил кандидат.

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Говоря о ремонта дорог, он отметил, что начал бы решать эту проблему с объездной в аэропорт, чтобы разгрузить город. На вопрос о том, какое решение будет первым, если он победит на выборах, претендент в мэры ответил:

«Когда я стану мэром, все оппозиционные партии должны предоставить представителей, чтобы они были моими замами либо возглавили контрольные и надзорные комитеты. Потому что получается, что мы сами ставим себе задачу, сами контролируем и сами решаем. Мне кажется, это неправильно».

Говоря о малом бизнесе с позиции предпринимателя, кандидат от ЛДПР пояснил, что здесь главное — не мешать.

«Постоянно пресс — налоговый или проверок, огромное количество документов, бюрократия. Это надо сокращать, не мешать малому бизнесу работать», — сказал Владислав Теппор.

Решением проблемы плохих дорог он назвал своевременный ремонт — в мае или июне, а не осенью, когда идут дожди. Решать вопросы нелегального бизнеса кандидат посоветовал активным подключением к этому МВД и городских управ, и не только штрафовать незаконных торговцев, но и наказывать их вплоть до уголовной ответственности. Вкладывать миллиарды в развитие въездного туризма Владислав Теппор не считает нужным, предлагая начать деятельность в этом направлении с организации маршрутов выходного дня.

По итогам дебатов во второй тур, который состоится 3 сентября, прошли Сардана Авксентьева и Александр Саввинов.

Напомним, в первом туре в дебатах участвовали заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста») и предприниматель Сергей Асютин («Партия ветеранов России»). Бизнесмены Иван Комаров («Гражданская платформа») и Игорь Любарский («Патриоты России») в независимых дебатах участвовать отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё трое из двенадцати претендентов в главы Якутска выбыли из гонки в самом начале избирательной кампании. Самовыдвиженец и сотрудник республиканской больницы № 2 Михаил Лукин сам снялся с выборов, у баллотировавшегося без партийной поддержки предпринимателя Олега Желнина избирком забраковал подписи. Депутата Госсобрания региона Владимира Фёдорова, напомним, отозвала выдвигавшая его партия «Родина», с жалобой на это он обратился в ЦИК РФ.