Индия и Бангладеш начали переговоры по охране совместной границы

Нью-Дели, , 11:58 — REGNUM 3 сентября Индия и Бангладеш начали переговоры о сотрудничестве при осуществлении контроля совместной границы, сообщает агентство Prensa Latina.

Это 47-я конференция на уровне руководителей пограничных сил. Они обсудят совместные усилия для эффективного осуществления Комплексного плана по управлению границами: скоординированное патрулирование, обмен информацией, расширение свободной от преступности зон и другие меры.

Основные преступления, с которыми сталкиваются пограничные службы этих стран — контрабанда наркотиков и оружия, кража крупного рогатого скота. Практика консультаций по совместным действиям на границе ведется с 1975 года, они организуются дважды в год.