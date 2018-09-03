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Индия и Бангладеш начали переговоры по охране совместной границы

Политика

Стороны реализуют Комплексный план по управлению границами

Нью-Дели, 3 сентября 2018, 11:58 — REGNUM  3 сентября Индия и Бангладеш начали переговоры о сотрудничестве при осуществлении контроля совместной границы, сообщает агентство Prensa Latina.

Это 47-я конференция на уровне руководителей пограничных сил. Они обсудят совместные усилия для эффективного осуществления Комплексного плана по управлению границами: скоординированное патрулирование, обмен информацией, расширение свободной от преступности зон и другие меры.

Основные преступления, с которыми сталкиваются пограничные службы этих стран — контрабанда наркотиков и оружия, кража крупного рогатого скота. Практика консультаций по совместным действиям на границе ведется с 1975 года, они организуются дважды в год.

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