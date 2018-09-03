«Евросоюз в его нынешнем виде действительно должен быть «демонтирован»»

Москва, , 11:43 — REGNUM Говоря о том, что «мечтой Владимира Путина является демонтаж Евросоюза», Эммануэль Макрон пошло играет на публику. Надо продолжать пугать европейцев Россией и Путиным, но нельзя и вменить российскому лидеру нечто заведомо враждебное: ведь придётся ещё иметь с ним дело, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон. заявил, что знает о «заветной мечте» президента РФ Владимира Путина — якобы российский лидер желает разрушить ЕС. Несмотря на это, страны Евросоюза должны искать варианты сотрудничества с Москвой в сфере безопасности.

Отсюда — политкорректное слово «демонтаж», а не, скажем, уничтожение. Мысль о том, что Европейский союз в его нынешнем виде стоило бы «демонтировать», как известно, близка многим европейцам — как политикам, так и простым гражданам.

Тем, кто сохраняет приверженность идеям суверенности, национальной и народнохозяйственной самобытности, христианским корням. Современный ЕС, находящийся в руках ультралибералов и глобалистов, — враг всего этого, враг культуры.

Но ЕС не только враг традиционной культуры, он враг традиционного человека. По сути дела, современный Европейский союз с его известными античеловеческими извращениями — это сообщество тех, кто вновь решил «сотворить себе имя», то есть переделать человека, и, объединившись, построить себе новую «башню до небес».

Понятно, что эти деятели, как это уже было в Вавилоне, вновь будут «рассеяны», а дел рук их — «демонтированы». Но Владимир Путин как действующий политик точно этим не занимается: это не его задача.

А вот парирование враждебных России действий лидеров ЕС во главе с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель — это не просто задача, это обязанность президента нашей страны. И если для того, чтобы остановить их агрессию, надо помочь расшатать ЕС, то надо это сделать.

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