Понедельник, 3 Сентября 2018 года
12:23:14 МСК

Порошенко пообещал всем школьникам жизнь в ЕС

Политика

Вот только когда эта жизнь настанет – неизвестно

Порошенко пообещал всем школьникам жизнь в ЕС
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 3 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  Украинские школьники будут жить в Евросоюзе, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 3 сентября УНИАН.

По его словам, в 2018 году на Украине более 16 тыс. школ приняли почти 4 млн школьников, из них 450 тыс. — первоклассники. Порошенко уверен, что образование на Украине приближается к европейскому. Он также заявил, что украинские школьники «точно будут жить в ЕС». При этом, когда школьники будут в ЕС — после выпуска из школы или в преклонном возрасте — Порошенко не уточнил.

Напомним, Украина объявила своим национальным интересом вступление в ЕС и НАТО. При этом в самой стране продолжается системный кризис, который украинские власти не готовы преодолевать.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко анонсировал украинскую новую учебную программу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить