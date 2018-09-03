США раскритиковали Палестину за срыв соглашения с Израилем

Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт подверг критике власти Палестины за отклоненное предложение по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает 3 сентября Anadolu.

Дипломат подчеркнул, что президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы 2018 год стал годом мира, в том числе за счет урегулирования конфликта на территории Ближнего Востока.

По мнению Гринблатта, Израиль больше не является врагом для арабов, в том числе и для палестинцев. Главный враг для арабского мира и для еврейского государства — это Иран.

Напомним, несмотря на заявления американского дипломата, отношения между Палестиной и Израилем остаются напряженными, что связано с регулярными акциями еврейского государства на оккупированных территориях, в частности постоянных арестах палестинцев.

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