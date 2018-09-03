В Пекине проходит очередной саммит китайско-африканского форума

Пекин, , 11:33 — REGNUM В Пекине в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества прошла седьмая встреча на уровне министров, на которой совместно председательствовали глава МИД КНР Ван И и министр коммерции Чжун Шань, а также министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу и глава министерства торговли и промышленности этой страны Роб Дэвис, сообщает 2 сентября Синьхуа.

Подчеркнув, что в этом году китайско-африканскому форуму исполняется 18 лет, глава дипломатии КНР назвал это объединение знаменем международного сотрудничества по линии Юг-Юг. Ван И также анонсировал ожидающееся на форуме выступление китайского лидера Си Цзиньпина, который, как ожидается, обнародует конкретные меры по формированию двустороннего сообщества единой судьбы КНР и Африки.

В мероприятии приняли участие министры или лица, ответственные за внешнюю политику и торговлю из всех 53 африканских государств-членов китайско-африканского форума, а также высокопоставленные функционеры комиссии Африканского союза.

Африканские участники министерской встречи высказали высокую оценку уровнем организации саммита и темпами развития КНР и заверили хозяев саммита в готовности укреплять взаимодействие и сотрудничество.