Пекин, , 11:27 — REGNUM В Пекине с 3 сентября начинает работать Форум китайско-африканского сотрудничества, который показывает, что КНР стал основным партнером стран Африки. Каждый раз, когда проводится этот форум, от западных СМИ и политиков можно слышать целую волну критики, что лишь подтверждает, что Запад завидует Пекину, пишет китайская The Global Times.

По мнению редакции этого близкого к КПК издания, основная проблема Запада в том, что США и ЕС относятся к странам Африки с пренебрежением, считая континент задворками. Для них Африка не должна быть главной частью глобальной экономики, вместо этого, довольствуясь свои подчиненным положением и обслуживая интересы Запада.

«Но с развитием китайско-африканского сотрудничества, Африка впервые может выйти на сцену глобальной экономики и стать одним из главных действующих там лиц», — считают в издании.

«Африканские страны больше не хотят оставаться рабами внешнего мира. Они хотят быть владельцами собственной судьбы», — подчеркнули в The Global Times, добавив, что равный и взаимный характер сотрудничества с КНР соответствует желанием Африки.

На Западе же Китай обвиняют в том, что он проводит политику неоколониализма, грабя страны континента от их ресурсов и загоняя их долговую ловушку.

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«Но страны Африки чихают на эти обвинения. Когда речь заходит о сотрудничестве с Китаем, африканским странам известно лучше», — указало китайское издание.

Западные СМИ намеренно изображают Африку, как пораженную сторону в сотрудничестве с Китаем. Они делают вид, что обнаружили сенсации, найдя те или иные жалобы в африканских СМИ на китайско-африканское взаимодействие.

«Нельзя не обратить внимания на то, что Запад, подобно неудачнику, прикрывает свой провал, осуждая успех других», — подчеркнули китайские журналисты.

В свою очередь, Китай не должен позволить общественному мнению на Западе диктовать свой курс. Пока западные СМИ называют Африку обузой, Китай превратил континент в новую возможность для мировой экономики.

Напомним, Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка пройдет с с 3 по 4 сентября в китайской столице. Основной темой дискуссий будет наращивание всестороннего взаимодействия между Китаем и африканскими странами, в том числе в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

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Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает страны континента в совместном строительстве «Нового шелкового пути». По его словам, Китай готов к укреплению всестороннего сотрудничества со странами-участницами «Нового шелкового пути».

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