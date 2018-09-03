Порошенко заявил, что укажет ООН ее место

Киев, , 11:22 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко представит свое видение развитие ООН. Об этом Порошенко заявил сам, сообщает 3 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, выступление Порошенко на заседании Генеральной ассамблеи ООН состоится 26 сентября. Президент Украины отметил, что он расскажет свое «видение изменений роли, функций и места ООН», а также представит стратегию развития организации.

Напомним, 73-я Генассамблея ООН начнет работу 18 сентября. Выступления глав государств начнутся 25 сентября и закончатся 1 октября. Помимо украинского президента будут выступать главы Бразилии, США, Ирана, Турции, Мексики, Марокко и другие.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не будет участвовать в заседании Генассамблеи, вместо него на мероприятие поедет глава МИД России Сергей Лавров.