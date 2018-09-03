Дрозденко: Пора менять мнение, что «пенсия – это бедность»

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:11 — REGNUM Главный тезис президента России Владимира Путина, прозвучавший в его обращении к гражданам по поводу пенсионной системы, состоит в том, что размер пенсий должен увеличиваться, и этому подчинены изменения в пенсионном законодательстве. Такое мнение высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Устоявшееся мнение «пенсия — это бедность» необходимо менять», — уверен глава региона.

«Пенсии будут увеличены, но пенсионный возраст подрастет. Думаю, каждый пожелает достатка своим пожилым родителям. Их благополучие — это наша ответственность и моральный долг», — отметил Дрозденко.

Он подчеркнул, что предложения по корректировке предстоящей пенсионной реформы, которые направляли в администрацию президента из Ленинградской области, — о снижении заявленного возраста для женщин, особых условиях для многодетных матерей и других льготников, привязке льгот не к выходу на пенсию, а к возрасту — были учтены президентом.

«Я также дал поручение по корректировке Социального кодекса Ленинградской области — чтобы льготы были привязаны не к пенсии, а к возрасту получателей, — заявил Александр Дрозденко. — Таким образом, мы сохраним все существующие региональные выплаты, обеспечим своевременную их индексацию, создадим условия для достойного и активного долголетия».

Читайте также: В Ленобласти региональные льготы привяжут к возрасту, а не выходу на пенсию

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по вопросу пенсионной реформы. Глава государства предложил ряд мер по смягчению реформы.

В частности, возраст выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, а не 63, сохранится досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Кроме того, стаж, который позволяет досрочно выйти на пенсию, снизится на три года (до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин). Также для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза размер пособия по безработице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти расширят программу переобучения для тех, кому за 50