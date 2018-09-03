На выборах в Екатеринбурге партии потратили почти 32 млн рублей

Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM В Екатеринбурге партии — участницы выборов депутатов городской думы привлекли в свои избирательные фонды 35 626 504 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Основную часть поступлений (27 534 204 рубля) составили собственные средства избирательных объединений. Граждане пожертвовали 2 629 900 рублей, а юридические лица — 5 210 000 рублей.

По данным на 29 августа, расходы партий составили 31 645 639,16 рубля. Больше всего (24 310 434,91) пошло на изготовление и распространение печатных агитационных материалов.

Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября. В них участвуют пять партий. Избирателям предстоит выбрать 18 депутатов по партийным спискам и такое же количество по одномандатным округам.