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На выборах в Екатеринбурге партии потратили почти 32 млн рублей

Политика

Всего в избирательные фонды поступило 35 626 504 рубля

На выборах в Екатеринбурге партии потратили почти 32 млн рублей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Екатеринбург, 3 сентября 2018, 11:10 — REGNUM  В Екатеринбурге партии — участницы выборов депутатов городской думы привлекли в свои избирательные фонды 35 626 504 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Основную часть поступлений (27 534 204 рубля) составили собственные средства избирательных объединений. Граждане пожертвовали 2 629 900 рублей, а юридические лица — 5 210 000 рублей.

По данным на 29 августа, расходы партий составили 31 645 639,16 рубля. Больше всего (24 310 434,91) пошло на изготовление и распространение печатных агитационных материалов.

Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября. В них участвуют пять партий. Избирателям предстоит выбрать 18 депутатов по партийным спискам и такое же количество по одномандатным округам.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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