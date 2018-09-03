Манила, , 11:08 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился перед бывшим президентом США Бараком Обамой за оскорбление в его адрес, произнесенное в 2016 году, сообщает 3 сентября Al Arabia.

Причиной жесткой реакции со стороны Дутерте стало вмешательство Соединенных Штатов во внутреннюю политику Филиппин, в частности критика жесткой борьбы правительства против распространения наркотиков.

Дутерте подчеркнул, что отношения Филиппин и США улучшились после того, как президентом стал Дональд Трамп, которого филиппинский лидер считает хорошим другом.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте занял пост главы государства в 2016 году. Сразу же он приступил к жесткой политике по искоренению наркобизнеса в стране, позволив правоохранительным органам ликвидировать преступников. В результате чего тысячи наркоторговцев были убиты во время задержания.

Читайте ранее в этом сюжете: Правозащитники вступились за филиппинских наркоторговцев