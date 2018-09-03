Понедельник, 3 Сентября 2018 года
12:26:13 МСК

Дутерте извинился перед бывшим президентом США

Политика

И назвал Трампа хорошим другом

Дутерте извинился перед бывшим президентом США
Иллюстрация:  kremlin.ru
Родриго Дутерте

Манила, 3 сентября 2018, 11:08 — REGNUM  Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился перед бывшим президентом США Бараком Обамой за оскорбление в его адрес, произнесенное в 2016 году, сообщает 3 сентября Al Arabia.

Причиной жесткой реакции со стороны Дутерте стало вмешательство Соединенных Штатов во внутреннюю политику Филиппин, в частности критика жесткой борьбы правительства против распространения наркотиков.

Дутерте подчеркнул, что отношения Филиппин и США улучшились после того, как президентом стал Дональд Трамп, которого филиппинский лидер считает хорошим другом.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте занял пост главы государства в 2016 году. Сразу же он приступил к жесткой политике по искоренению наркобизнеса в стране, позволив правоохранительным органам ликвидировать преступников. В результате чего тысячи наркоторговцев были убиты во время задержания.

Читайте ранее в этом сюжете: Правозащитники вступились за филиппинских наркоторговцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Филиппин
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить