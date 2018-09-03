Ким Чен Ын поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи

Пхеньян, , 10:53 — REGNUM Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне.

В ней говорится: «По случаю 73-й годовщины освобождения Кореи шлю теплый привет вам и вашей дружественной стране. Пользуясь этим случаем, от всей души желаю вам больших успехов в вашей ответственной работе по построению могучей России».В телеграмме сказано, что народы двух стран вместе боролись против совместного врага в лице Японии в годы Второй мировой войны.

«Традиция того, что граждане обеих наших стран ежедневно сражались плечом к плечу против общего врага в тяжелой войне — это крепчайшая основа дружественных отношений между КНДР и Россией, которая становится движущей силой для дальнейшего развития двухсторонних отношений в соответствии с требованиями новой эпохи».

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