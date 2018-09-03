Порошенко считает, что на Украине стало в четыре раза больше «патриотов»

Киев, , 10:48 — REGNUM Украину готовы защищать 89%, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания дискуссионного клуба ученического самоуправления лицея «Научная смена» в Киеве, сообщает 3 сентября УНИАН.

По его словам, несколько лет назад защищать Украину с оружием в руках готовы были только 20% жителей, а сегодня цифра выросла почти в четыре раза. Откуда взялись такие фантастические данные, президент Украины не уточнил.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Сразу вслед за ним страна лишилась части своих территорий, наступил системный кризис, а также началась гражданская война. При этом правительство Украины вместо решения проблем придумывает пропагандистские байки о «российском агрессоре» и о том, как все «хорошо» в стране.