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Порошенко считает, что на Украине стало в четыре раза больше «патриотов»

Политика

Кроме Порошенко так никто не считает

Порошенко считает, что на Украине стало в четыре раза больше «патриотов»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Бойня

Киев, 3 сентября 2018, 10:48 — REGNUM  Украину готовы защищать 89%, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания дискуссионного клуба ученического самоуправления лицея «Научная смена» в Киеве, сообщает 3 сентября УНИАН.

По его словам, несколько лет назад защищать Украину с оружием в руках готовы были только 20% жителей, а сегодня цифра выросла почти в четыре раза. Откуда взялись такие фантастические данные, президент Украины не уточнил.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Сразу вслед за ним страна лишилась части своих территорий, наступил системный кризис, а также началась гражданская война. При этом правительство Украины вместо решения проблем придумывает пропагандистские байки о «российском агрессоре» и о том, как все «хорошо» в стране.

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