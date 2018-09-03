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Планы России пугают немецкие СМИ, мечты Путина – Макрона: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11 часов утра

Планы России пугают немецкие СМИ, мечты Путина – Макрона: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 3 сентября 2018, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 14 часов дня (время московское).

Также слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/595

Читайте ранее в этом сюжете: От бензина до политики — о чём и зачем спорят страны: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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