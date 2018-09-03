Планы России пугают немецкие СМИ, мечты Путина – Макрона: Радио REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 14 часов дня (время московское).

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Читайте ранее в этом сюжете: От бензина до политики — о чём и зачем спорят страны: Радио REGNUM