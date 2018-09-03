Планы России пугают немецкие СМИ, мечты Путина – Макрона: Радио REGNUM

Москва, 3 сентября 2018, 11:00 — REGNUM
- Недвусмысленный сигнал учений «Восток-2018»;
- Макрон узнал заветную мечту Путина;
- В ЧП с вертолётом Ми-8 в Забайкалье никто не выжил;
- Что маловодье, что многоводье: проблемы Байкала никуда не ушли;
- Давление на рубль уменьшилось.
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