Маттео Сальвини: в этом году в Италии высадились только 19 тыс. беженцев

Рим, , 10:43 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отметил прогресс в исполнении предвыборных обещаний его партии «Лига» по уменьшению потока беженцев в страну. Об этом политик написал на своей странице в Twitter 3 сентября.

«В прошлом году к 3 сентября прибыли 100 тыс. человек, в этом году — 19 тыс. Неправительственные организации изгнаны. Нам повезет? По мне, кое-что уже сделано», — написал Сальвини.

«Снижение числа прибытий означает также снижение смертности в море и сокращение экономических и социальных расходов», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне власти Италии запретили неправительственным организациям высаживать спасенных в море мигрантов в итальянских портах. Другие страны Европейского союза угрожают Сальвини судом за нарушение международных обязательств по принятию беженцев.

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