Daily Sabah: Своим пренебрежение США отталкивают союзников

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM В последние годы все чаще предметом анализа во внешней политике США становится проблема ненадежности Вашингтона. Будь то отказ бывшего президента США Барака Обамы от решительных действий после применения отравляющих веществ в Сирии, его подход к безопасности азиатско-тихоокеанских союзников Вашингтона или многие другие шаги США, везде можно наблюдать недостаточную приверженность Белого дома выполнению своих обязательств перед союзниками, пишет Килич Бугра Канат в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

США стали относиться к своим союзникам с пренебрежением и после прихода администрации президента Дональда Трампа, когда Вашингтон стал выходить из многосторонних международных соглашений, а также открыто критиковать своих союзников. Это пренебрежение стало доминирующей чертой в политике США. На примере кризиса отношений между Вашингтоном и Анкарой видно, что в Вашингтоне предпочитают следовать одностороннему пути, закрывая глаза на озабоченность национальной безопасностью других стран.

При этом многие отмечают, что решить проблему недоверия к Белому дому со стороны его союзников можно было бы, если развивать каналы связи и проводить чаще встречи на высоком уровне. Так, наиболее эффективными в выводе сторон из тупика называют саммиты лидеров тех или иных стран. Но даже здесь США проявляют пренебрежение к своим партнерам.

Так, согласно озвученному пресс-секретарем Белого дома Сарой Хакаби Сандерс расписанию визитов Трампа на осень, американский лидер не станет посещать саммиты в Азии. Вместо него на них поедет вице-президент Майкл Пенс. Более того, Трамп не только отказался участвовать в этих встречах, но и обвинил Японию в том, что она обирает США, а также заявил на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, что он помнит Перл-Харбор. Если учесть, сколько сил потратил Абэ на формирование хотя бы каких-либо связей с Трампом, выходка главы Белого дома, несомненно, породит еще большее беспокойство между союзниками США.

Решение Трампа пропустить эти важные международные встречи, скорее всего, вызовет разочарование со стороны союзников Вашингтона в Азии, поскольку на повестке дня целый ряд вопросов, которые необходимо обсудить с главой США. Среди них, в частности, статус КНДР. В свою очередь, союзники не понимают позиции США по целому ряду других вопросов, таких как территориальный спор вокруг Южно и Восточно-Китайских морей, противоречий в торговле и во многих других областях.

Напомним, Трамп неоднократно обрушивался с критикой на своих союзников. В частности, на саммите НАТО в Брюсселе в июле этого года он назвал Германию «заложницей» России в связи с тем, что она покупает российский газ.