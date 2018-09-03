Военные самолеты Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений

Челябинск, , 10:22 — REGNUM Военные летчики армий Китая, Индии и Казахстана покинули военный аэродром в Челябинской области после антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018», сообщает 3 сентября пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

Отмечается, что более 20 вертолетов и самолетов армий трех стран после проведения необходимых таможенных процедур вылетели с аэродрома Шагол в места постоянного базирования.

Кроме того, в пункты постоянной дислокации убыли с личным составом и военной техникой эшелоны Китая и Казахстана.

Напомним, с 22 по 29 августа в городе Чебаркуль Челябинской области прошли совместные военные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». Всего в учениях приняли участие около трёх тысяч военнослужащих стран-участниц ШОС и 500 единиц военной техники.

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