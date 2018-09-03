На выборы мэра Москвы планируют прийти почти 32% москвичей

Москва, , 10:21 — REGNUM Более трети жителей Москвы (31,8%) планируют принять участие в выборах мэра столицы. Этот показатель соответствует уровню 2013 года. По мнению большинства, избирательная кампания ведется активно, лишь 33% заявили, им не попадались агитационные материалы кандидатов на пост мэра Москвы. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению большинства, избирательная кампания ведется активно, лишь 33% заявили, им не попадались агитационные материалы кандидатов на пост мэра Москвы.

Возглавляет рейтинг кандидатов на пост градоначальника Сергей Собянин. За него готовы отдать голос почти 70% москвичей, его рейтинг вырос с 65,5% до 69,4%. На второй позиции — кандидат от КПРФ Вадим Кумин (рейтинг вырос с 10,1% до 13,2%). Заметно снизился рейтинг кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева (с 11,1% до 7,8%). 16% опрошенных пока не определились за кого отдать свой голос на выборах мэра Москвы.

Опорос проведен с 28 по 30 августа 2018 г. одасреди жителей г. Москвы старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — 1 800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. За пост столичного градоначальника поборются пять кандидатов: депутат Мосгордумы, основатель обанкротившейся компании-застройщика «СУ-155» Михаил Балакин («Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Государственной думы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.

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