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Глава МИД Ирана отправился в Сирию на переговоры

Политика

Стороны углубляют военное и политическое сотрудничество

Тегеран, 3 сентября 2018, 10:23 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отправился в Дамаск для переговоров с сирийскими официальными лицами, сообщает 3 сентября Al Arabia.

Тегеран является близким союзником правительства Сирии, оказывая ей политическую, финансовую и военную помощь во внутреннем конфликте, продолжающемся с 2011 года. На прошлой неделе стороны подписали договор о военном сотрудничестве.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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