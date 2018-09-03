Распутывать узел ярославских выборов будет Верховный суд

Ярославль, , 10:08 — REGNUM За неделю до выборов война судебных исков о снятии кандидатов в депутаты Ярославской областной думы в разгаре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В конце минувшей недели в областной суд поступили два новых иска. Кандидат от «Коммунистов России» из Рыбинска Анна Садкова хочет снять с выборов по одномандатному округу от «Яблока» (список «Яблока» был снят ранее) Елену Богданову. Впервые иск к своему оппоненту подал кандидат от КПРФ. Секретарь обкома КПРФ Эльхан Мардалиев хочет снять своего оппонента по одномандатному 5 округу от партии ПАРНАС домохозяина Ивана Микляева. Как сообщало ранее ИА REGNUM, областной суд удовлетворил все иски о снятии одномандатников ПАРНАСа из-за нарушений правил проведения конференции по выдвижению.

Правда, и самого Мардалиева еще могут снять — иски к нему от «Коммунистов России» еще рассматриваются областным судом.

Между тем несколько одномандатников ПАРНАСа собираются оспорить решения о своем снятии в Верховном суде. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат Сергей Балабаев, апелляцию подаст он сам и еще трое кандидатов.

Также в Верховный суд отправилась жалоба на решение о снятии партсписка ПАРНАСа. Интересно, что обжалуют это решение как сама «Партия народной свободы», так и один из истцов — «Патриоты России». Дело в том, что иск «Патриотов» был удовлетворен лишь частично — они требовали снять всех кандидатов, а суд снял только списочников.

Скорее всего, вносить изменения в избирательные бюллетени членам избирательных комиссий придется в последние дни перед выборами — по результатам рассмотрения дел списка партий и кандидатов еще могут измениться.

Читайте ранее в этом сюжете: Ошибки и плоский юмор — разбор предвыборного «теста по истории» в Ярославле