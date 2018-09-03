На Украине создали танковую бригаду из резервистов

Киев, , 09:36 — REGNUM Танковая бригада из оперативных резервистов второй очереди создана на Украине, заявил командующий сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, сообщает 2 сентября «Украинский военный портал».

По его словам, пятая отдельная танковая бригада корпуса резерва создана из военнослужащих оперативного резерва второй очереди. Военные проходят обучение, проводят слаживание подразделений на уровне рот, а завершится их подготовка тактическими учениями с боевой стрельбой.

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Напомним, после начала гражданской войны на Украине создали новую систему военного резерва. Она состоит из оперативного и мобилизационного резерва, а первый тип резерва в свою очередь подразделяется на первую и вторую очереди. В первый тип резерва входят бывшие военнослужащие.