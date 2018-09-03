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Си Цзиньпин позвал Африку «идти вместе с Китаем к процветанию»

Политика

Он также считает, что это соответствует национальным условиям и интересам африканских стран

Си Цзиньпин позвал Африку «идти вместе с Китаем к процветанию»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шёлковый путь

Пекин, 3 сентября 2018, 09:25 — REGNUM  Китай поддерживает африканские страны в совместном строительстве «Нового шелкового пути» с взаимовыгодным результатом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин сообщает 3 сентября газета China Daily.

По словам главы КНР, которые он произнес во время диалога на высшем уровне между лидерами Китая и стран Африки, а также бизнес-представителями, Китай готов к укреплению всестороннего сотрудничества со странами-участницами «Нового шелкового пути».

Он также считает, что это соответствует национальным условиям и интересам африканских стран. Кроме того, китайский лидер позвал Африку «идти вместе с Китаем к процветанию». С этого началась Шестая конференция китайских и африканских предпринимателей в Пекине.

Напомним, что с 3 по 4 сентября в столице Поднебесной пройдет Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC). Ключевым вопросом мероприятия станет наращивание всестороннего взаимодействия между Китаем и африканскими странами, в том числе в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

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Китай и страны Африки
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