В Екатеринбурге досрочно проголосовали около 5 тыс. человек

Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM В Екатеринбурге с 29 августа по 2 сентября включительно досрочно проголосовали 4788 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Наиболее активно на участки идут жители Орджоникидзевского района. Там явка на досрочное голосование уже составила 1991 человек. При этом наибольший избирательный ажиотаж отмечается в одномандатных округах номер 14 и 15, где свои голоса уже отдали соответственно 757 и 793 человека.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Жители столицы Среднего Урала изберут депутатов городской думы.