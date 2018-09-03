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В Екатеринбурге досрочно проголосовали около 5 тыс. человек

Политика

Активнее всего голосуют жители Орджоникидзеского района

В Екатеринбурге досрочно проголосовали около 5 тыс. человек
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Екатеринбург, 3 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  В Екатеринбурге с 29 августа по 2 сентября включительно досрочно проголосовали 4788 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Наиболее активно на участки идут жители Орджоникидзевского района. Там явка на досрочное голосование уже составила 1991 человек. При этом наибольший избирательный ажиотаж отмечается в одномандатных округах номер 14 и 15, где свои голоса уже отдали соответственно 757 и 793 человека.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября. Жители столицы Среднего Урала изберут депутатов городской думы.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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