Понедельник, 3 Сентября 2018 года
10:49:41 МСК

В Ростове-на-Дону может появиться улица имени Захарченко

Политика

Речь идёт о части переулка Халтуринского – у здания генерального консульства Украины

В Ростове-на-Дону может появиться улица имени Захарченко
Иллюстрация: Smdnr.ru
В память об Александре Захарченко

Ростов-на-Дону, 3 сентября 2018, 09:14 — REGNUM  В Ростове-на-Дону именем убитого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко могут назвать часть улицы. Речь идёт о переулке Халтуринском, где расположено здание генерального консульства Украины, сообщает ИА REGNUM

Письмо с просьбой в адрес председателя городской думы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной направили члены регионального отделения ЛДПР. Партийцы считают, что переименование необходимо для того, «чтобы сотрудники консульства, каждый день, приходя на работу, задумывались о политике своего государства».

Нашло ли предложение поддержку со стороны главы города и появится ли в Ростове-на-Дону переулок имени Александра Захарченко, пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР и его охранник. Церемония прощания с погибшим в результате взрыва Александром Захарченко, прошедшая 2 сентября в Донецке, собрала десятки тысяч человек. Глава ДНР похоронен в Ленинском районе Донецка на кладбище «Донецкое море». В последний путь Александра Захарченко проводили с воинскими почестями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить