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Правительство Йемена согласилось поднять зарплаты сотрудникам госсектора

Политика

Когда именно, пока не сообщается

Сана, 3 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Власти Йемена согласились поднять заработные платы тысячам сотрудников государственного сектора после акций протеста, прошедших в провинции Аден, сообщает 3 сентября Agence France-Presse.

Протесты были вызваны задержкой заработной платы, которая продолжалась около года. Правительство, находящееся в данный момент в Саудовской Аравии, вынуждено было согласиться с требованиями протестующих. Однако когда закон вступит в силу пока не ясно.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, что привело к эскалации насилия.

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