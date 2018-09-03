American Conservative: нападать на Венесуэлу – очень плохая идея для США

Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Вторжение американских военных в Венесуэлу, которая, по мнению бывшего претендента на пост главы Белого дома Марко Рубио, представляет угрозу для США, — очень плохая идея, способная обернуться серьезными проблемами для Вашингтона, пишет Дэниэл Ларисон в статье для американского издания The American Conservative.

«Я считаю, что вооруженные силы США могут использоваться исключительно в случае наличия угрозы национальной безопасности», — подчеркнул он.

«Уверен, что можно без какого-либо сомнений заявить, что на данный момент Венесуэла и режим [президента страны Николаса] Мадуро стала угрозой для региона и даже для США», — добавил он, показав себя военным интервенционистом, который не обладает дальновидностью.

Безусловно, отмечает автор, ситуация в этой латиноамериканской стране носит очень серьезный характер, а разгоревшийся в Венесуэле кризис может привести к дестабилизации региона. Тем не менее заявления о том, что эта страна представляет собой угрозу для США, смехотворны.

Более того, ни одно из соседних с Венесуэлой государств не желает и не поддержит вмешательства США. В свою очередь, такое развитие событий в еще большей степени обострит тяжелые экономические и политические проблемы страны. США ждет осуждение со стороны государств региона, а американские военные окажутся втянуты в очередную неблагодарную операцию.

К сожалению, Рубио имеет значительное влияние на политику США. Как известно, в прошлом году президента США Дональд Трамп рассматривал возможность вторжения в Венесуэлу. Остановить бывшего телеведущего от подобного шага удалось лишь с помощью оппозиции региональных правительств и собственного кабинета Трампа. Сейчас же, по данным издания Politico, союзники Рубио занимаются разработкой латиноамериканской политики США в Совете по национальной безопасности, поддерживая тесные контакты с советником главы Белого дома Джоном Болтоном и государственным секретарем Майклом Помпео. И скорее всего, заключает автор, в Белом доме внимательно прислушаются к ужасным идеям Рубио.

Напомним, по данным американского агентства Associated Press, свое предложение осуществить нападение на Венесуэлу Трамп озвучил в августе прошлого года во время обсуждения санкций против этой страны, после того как был Учредительным собранием был распущен венесуэльский парламент. По информации агентства, слова Трампа шокировали Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, которые занимали на тот момент посты главы внешнеполитического ведомства и советника по национальной безопасности.