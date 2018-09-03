Челябинский экс-депутат стал советником мэра города

Челябинск, 3 сентября 2018, 08:50 — REGNUM В Челябинске бывший депутат городской думы Денис Девяткин стал советником главы города. Евгений Тефтелев официально представил его в новом качестве сегодня, 3 сентября.
Девяткин будет взаимодействовать с разными органами власти, в том числе с администрацией президента России, по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.
Напомним, ранее он был челябинским депутатом по Курчатовскому избирательному округу №2. Информация о том, что Девяткин сложил депутатские полномочия, появилась на прошлой неделе. Тогда же пошли слухи о том, что он переходит в администрацию города.
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