Политолог: украинские политики — это шавки, готовые погнать людей на убой

Москва, , 08:48 — REGNUM Порошенко может выиграть выборы на Украине только в ситуации военного положения и обострения отношений с Россией, чему и способствует убийство лидера ДНР Александра Захарченко, заявил 2 сентября политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Убийство Захарчеко — прекрасно выписывается в этот сценарий», — заявил Куликов, имея в виду сценарий, при котором крайне непопулярному на Украине Порошенко необходимо выиграть выборы, и может он это сделать только введя военное положение или что-то в этом духе.

«Никто не станет победителем на Украине в результате простых выборов… Если американцы жестко, с применением силовых методов не будут контролировать ситуацию, они [украинские политики] начнут убивать друг друга…», — заявил Куликов.

По его словам, есть у Украины пример Турции, чей президент Раджеп Эрдоган находится в конфликте с США именно потому, что отказался вести военные действия с Россией на территории Сирии.

«Эрдоган отказался это делать, потому что он не убийца Турции и своего народа, а у вас таких политиков, как Эрдоган, — нет, у вас только шавки, готовые погнать людей на смерть, когда им прикажет хозяин-барин из-за океана», — закончил мысль политолог, обращаясь к украинским экспертам.

Ранее Куликов заявлял, что если Россия ответит на провокацию Украины со всей мощью, то Украине гарантированы сотни тысяч трупов и превращение ее территории в Сирию или Ирак, именно поэтому Россия не идет на этот шаг.

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